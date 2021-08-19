Fenerbahçe’de Min-Jae Kim’in lisansı çıkartıldı

19 Ağustos 2021 Perşembe, 11:55

Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe’de Min-Jae Kim’in lisansı çıkartılarak kadroya dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde Min-Jae Kim’in ismi Fenerbahçe kadrosuna yer alırken, Güney Koreli stoper pazar günü Vitor Pereira’nın görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe formasını giyecek.

HELSİNKİ’YE KARŞI OYNAYAMAYACAK

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe bugün sahasında HJK Helsinki ile karşılaşacak.

Min-Jae Kim, UEFA’ya verilen listelerde yer almadığı için bugün forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli takıma Çin ligi takımlarından Beijing Guoan’dan transfer olan Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmıştı.