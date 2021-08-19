Fenerbahçe’de Min-Jae Kim’in lisansı çıkartıldı
Fenerbahçe, Beijing Guoan’dan transfer ettiği Min-Jae Kim’in lisansını çıkarttı.
Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe’de Min-Jae Kim’in lisansı çıkartılarak kadroya dahil edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde Min-Jae Kim’in ismi Fenerbahçe kadrosuna yer alırken, Güney Koreli stoper pazar günü Vitor Pereira’nın görev vermesi halinde ilk kez Fenerbahçe formasını giyecek.
HELSİNKİ’YE KARŞI OYNAYAMAYACAK
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe bugün sahasında HJK Helsinki ile karşılaşacak.
Min-Jae Kim, UEFA’ya verilen listelerde yer almadığı için bugün forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertli takıma Çin ligi takımlarından Beijing Guoan’dan transfer olan Min-jae Kim ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanmıştı.
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