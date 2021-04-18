Fenerbahçe Öznur Kablo, EuroLeague'de üçüncü oldu
Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final'de Macaristan ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek üçüncü oldu.
Sopron Basket - Fenerbahçe Öznur Kablo: 58-64
SALON: Volkswagen Arena
HAKEMLER: Andrada Csender (Romanya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ama Dahra (Fransa)
SOPRON BASKET: Fegyvernky 3, Brooks 21, January 5, Walker 7, Krajisnik 17, Hatar 2, Czukor 3, Aliz Varga
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Thomas 8, Iagupova 11, McBride 15, Sabally 13,Vaughn 12, Olcay Çakır Turgut, Zandalasini 3, Tuğçe Canıtez, Stokes 2, Nicholls
1. PERİYOT: 9-22
DEVRE: 31-36
3. PERİYOT: 46-47
Fenerbahçe Öznur Kablo, FIBA Kadınlar EuroLeague Dörtlü Final'de Macaristan ekibi Sopron Basket'i 64-58 mağlup ederek üçüncü oldu. Volkswagen Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu üyeleri Sevil Zeynep Becan, Mustafa Kemal Danabaş, Sertaç Komsuoğlu, Turhan Şahin, Metin Sipahioğlu, Selahattin Baki, İlker Dinçay, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ruşen Çetin ve Öznur Kablo Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Balarısı da izledi.
Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde sarı-lacivertli takıma madalyalarını Başkan Ali Koç takdim etti.
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