Fenerbahçe Öznur Kablo Galatasaray'ı mağlup etti

06 Mayıs 2021 Perşembe, 18:57

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında sarı- lacivertliler, Galatasaray’ı 73-66’lık skorla mağlup ederek final serisinde 1-0 öne geçmeyi başardı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu da gerçekleşen karşılaşmada, Kayla McBride 28 sayılı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Alina Lagupova 21 sayı ile takımına en çok sayı getiren ikinci isim oldu.

Maç sonucu: Fenerbahçe 73- 66 Galatasaray

Çeyrek skorları:

1.Çeyrek: 26-18

2.Çeyrek: 8-10

3.Çeyrek: 26-19

4.Çeyrek: 13-19

İşte üç galibiyeti elde eden takımın şampiyon olacağı serinin diğer maçları:

8 Mayıs Cumartesi 16.00: Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji)

11 Mayıs Salı 15.00: Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Sinan Erdem)

13 Mayıs Perşembe 15.00: Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Sinan Erdem)

16 Mayıs Pazar 16.00: Fenerbahçe Öznur Kablo-Galatasaray (Metro Enerji)