Fenerbahçe potada kazandı

14 Mart 2021 Pazar, 23:38

ING Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ni 78-61 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip ligdeki 18. galibiyetini elde etti.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz xx, Can Mavisu xx, Çağrı Hekimoğlu xx

Bahçeşehir Koleji: İsmet Akpınar xx 8, Green xxx 16, Jankovic x 5, Erkan Yılmaz xx 9, Stimac xx 7, Jones xx 7, Evans xx7, Deniz Kılıçlı x 2, Burak Can Yıldızlı x, Thomas Akyazılı x, Hadi Özdemir x

Başantrenör: Zafer Aktaş

Fenerbahçe Beko: Brown xx 8, Tarık Biberoviç xx 5, De Colo xxxx 24, Barthel xx 8, Ahmet Düverioğlu xx 6, O’Quinn xxx 12, Pierre xx 6, Kenan Sipahi xx x5, Ali Muhammed xx 2, Berkay Candan xx 2, Yiğit Onan x

Başnatrenör: Igor Kokoskov

1. Periyot: 18-18

Devre: 25-37 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 48-61 (Fenerbahçe lehine)



