Fenerbahçe puan kaybetti Daum'un Türkiye sevdası alevlendi
Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli kulübün unutulmaz teknik direktörlerinden Christoph Daum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli kulübün unutulmaz teknik direktörlerinden Christoph Daum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Son zamanlarda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için basında Christoph Daum isimleri ön plana çıkmıştı. Alman teknik adamın Fenerbahçe'nin sahasında berabere kaldığı maçın hemen ardından paylaşım yapması gündem oldu.
Daum, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafının üzerine, "İyi akşamlar" yazdı.
Video Haberler
- Milyonluk aracıyla makas atarken kaza yaptı
- Atatürk'ün Antalya'daki orijinal fotoğrafı
- Beyaz TV’nin kurmaca röportajını köylüler bozdu
- 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
- Papa videolu mesajında “Selamın Aleyküm diye seslendi
- 2 bin 500 yıllık surlarda utandıran manzara
- HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı
- Yurttaş, Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'na böyle şikayet etti
- Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
- 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı
En Çok Okunan Haberler
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- Bitlis'te helikopter düştü, 11 şehit!
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- 11 askerin şehit olduğu helikopter sabıkalı çıktı
- Bitlis'te helikopter kazasının görgü tanığı konuştu
- Şırnak'ta askeri araç devrildi
- CHP'li Özel'den Diyarbakır'daki görüntülere açıklama
- Bir salvo da sağdan
- Ali Mahir Başarır'dan AKP'lileri kızdıran eleştiri
- 'Stop Erdoğan' soruşturması