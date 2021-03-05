Fenerbahçe puan kaybetti Daum'un Türkiye sevdası alevlendi

Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli kulübün unutulmaz teknik direktörlerinden Christoph Daum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2021 Cuma, 09:15
Fenerbahçe puan kaybetti Daum'un Türkiye sevdası alevlendi
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından sarı-lacivertli kulübün unutulmaz teknik direktörlerinden Christoph Daum'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Son zamanlarda Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için basında Christoph Daum isimleri ön plana çıkmıştı. Alman teknik adamın Fenerbahçe'nin sahasında berabere kaldığı maçın hemen ardından paylaşım yapması gündem oldu.

Daum, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafının üzerine, "İyi akşamlar" yazdı.



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