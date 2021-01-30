Fenerbahçe Rize karşı karşıya
Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçındaki kadrosu Çaykur Rizespor müsabakasında da değişmedi.
Fenerbahçe’de geçtiğimiz hafta oynanan Kayserispor maçındaki kadrosu Çaykur Rizespor müsabakasında da değişmedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kayserispor maçını kazanan ilk 11’i Çaykur Rizespor müsabakasında da bozmadı. Stoperde Serdar Aziz-Attila Szalai ikilisini oynatan Erol Bulut, sol bekte Caner Erkin, sağ bekte ise Nazım Sangare’ye şans tanıdı. Yunan orta saha Pelkas 10 numarada görev alırken, orta saha merkezinde de Luiz Gustavo ve Ozan Tufan oynayacak. Orta alanın solunda Mame Thiam, orta alanın sağında Valencia, ileri uçta ise Samatta yer alıyor.
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