Fenerbahçe'de Pelkas'ın sakatlığı korkuttu
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı arka adalesinden sakatlandı.
Süper Lig’in 22’nci haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Fenerbahçeli Pelkas'ın sakatlığı Sarı-Lacivertlileri zorlu maçlar öncesi endişelmendirdi.
62. dakikada kendini yere bırakan Pelkas'ın arka adalesinde sorun olduğu öğrenildi.
DEĞİŞİKLİK YOK
İlk devrenin son maçında oynadıkları Hes Kablo Kayserispor maçına göre ilk 11’de değişiklik yapmayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sahaya şu 11’le çıktı: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Thiam, Pelkas, Samatta.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise “Gökhan, Moroziuk, Meriah, Emir, Melnjak, Fabricio, Michalak, Donsah, Dokovic, Boldrin, Samudio” 11’ini sahaya sürdü.
SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor mücadelesine 5 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Tisserand, Sinan Gümüş, Gökhan Gönül, Ferdi Kadıoğlu ve Sadık Çiftpınar, sakatlıkları sebebiyle Rizespor maçında görev alamadı. Bu oyuncuların yanı sıra takıma yeni katılan ve henüz hazır olmayan Mesut Özil de kadroda yer almadı.
Bright Osayi-Samuel, Çaykur Rizespor maçında yedekler arasında yer aldı.
Sarı-lacivertli takıma yeni katılan Nijerya doğumlu İngiliz futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'un tercihi ile mücadeleye yedek soyundu. 23 yaşındaki futbolcu, yedek kulübesinde şans bekledi.
Çaykur Rizespor’da Stjepan Tomas’ın ayrılmasının ardından göreve gelen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk maçına çıktı. Fenerbahçe mücadelesi ile Rizespor’un başında Kadıköy’de yer alan Rumen çalıştırıcı, çeşitli sebeplerle dolduramadığı maç kadrosuna 2 kaleci dahil etti. Sumudica, kaleyi Gökhan Akkan’a emanet ederken Tarık Çetin ile Zafer Görgen’i yedeklere dahil etti.
Yeşil-mavili ekipte Mithat Pala, Montassar Talbi, Milan Skoda ile sarı kart cezası bulunan Abdullah Durak, sakatlıkları bulunan Loic Remy, Tunay Torun, İsmail Köybaşı, Aminu Umar, Selim Ay, Alberk Koç ve Kemal Rüzgar kadroda yer almadı.
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