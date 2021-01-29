Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

29 Ocak 2021 Cuma, 20:07

Süper Lig’in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde, Gökhan Gönül de sahada bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Marcel Tisserand’ın ise tedavisine devam edildi.

Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi.



