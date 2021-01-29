Fenerbahçe, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig’in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Süper Lig’in 22. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Öte yandan sakatlıkları bulunan Ferdi Kadıoğlu ile Sinan Gümüş salonda özel program dahilinde, Gökhan Gönül de sahada bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Marcel Tisserand’ın ise tedavisine devam edildi.
Sarı-lacivertli ekip, bu antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı ve tesislerde kampa girdi.
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- AKP'li başkan istifa etti
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- Tebliğciler o sokakta
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik
Video Haberler
- Pazar geziyorsunuz sürekli diyen yurttaşa yanıt verdi
- Zeytinburnu'nda gemi karaya oturdu
- Arkadaşını bıçakladı, camdan gazetecilere meyve uzattı
- AKP'ye oy veren 'sağcı' yurttaş böyle çileden çıktı
- Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü havada takla attı
- AKP'nin açıkladığı ankete ilişkin çok konuşulacak iddia
- AVM'yi inleten çığlık: Ödeyemiyorum arkadaş ödeyemiyorum
- Oto sanayi esnafı da dertli: İşler yüzde 80 azaldı
- Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada
- Bisikletli taciz şüphelisi 'tanıdık sandım' dedi
En Çok Okunan Haberler
- İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal itirafı
- Koca'dan kritik 'tedbir' açıklaması
- CHP'li 3 vekil istifa etti
- Kardan Anıtkabir yapan babaya Mansur Yavaş'tan yanıt
- AKP'li başkan istifa etti
- İBB'den Demet Akalın'a yanıt
- İnsan içine çıkamaz polemiği sürüyor
- Tebliğciler o sokakta
- Çok konuşulacak FETÖ takipsizliği
- CHP'den istifa eden 3 milletvekiline AKP'lilerden tebrik