Fenerbahçe sağlam çıktı

Sağlık kontrollerinde önemli bir bulguya rastlanmadı, bazı oyuncuların yağ oranları normal seviyenin altında çıktı.

DHA
09 Ağustos 2020 Pazar, 12:10
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Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolü yapılmaya başlandı.
Yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla başlayan sarı-lacivertli takıma rutin sağlık kontrolü yapıldı. Sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Sağlık kontrolünün yarın süreceği belirtildi.

Sağlık kontrollerinde önemli bir bulguya rastlanmadı, bazı oyuncuların yağ oranları normal seviyenin altında çıktı.



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