Fenerbahçe sağlam çıktı
Sağlık kontrollerinde önemli bir bulguya rastlanmadı, bazı oyuncuların yağ oranları normal seviyenin altında çıktı.
Fenerbahçe'de, yeni sezon öncesi futbolculara rutin sağlık kontrolü yapılmaya başlandı.
Yeni sezon hazırlıklarına dün gerçekleştirdiği antrenmanla başlayan sarı-lacivertli takıma rutin sağlık kontrolü yapıldı. Sabah saatlerinde Acıbadem Altunizade Hastanesi'nden Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne gelen sağlık ekibi, futbolculara EKG çekimi ve kan alım işlemi yaptı. Sağlık kontrolünün yarın süreceği belirtildi.
Sağlık kontrollerinde önemli bir bulguya rastlanmadı, bazı oyuncuların yağ oranları normal seviyenin altında çıktı.
Video Haberler
- Yangına giden itfaiye ekiplerine paravan engeli!
- MasterChef'te yarışmacı Didem Devay parmaklarını kesti
- Halk otobüsünde gergin anlar kamerada
- Cenazeler karıştı! Aileler arasında gerginlik çıktı
- İşte Muharrem İnce'nin alabileceği oy oranları
- Kılık değiştiren polisler tarafından kıskıvrak yakalandı
- Yolcu otobüsü alev aldı, sürücü yoluna devam etti
- Taksim'de kaydedildi! Bu numaraya aldanmayın
- Üst geçit çöktü! Kilometrelerce kuyruk oluştu
- İstanbul'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: 5 ölü, 26 yaralı