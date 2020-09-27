Fenerbahçe, Seyrantepe'de yenilmiyor

27 Eylül 2020 Pazar, 21:18

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasındaki derbide deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan mücadelede sarı-lacivertli ekip, girdiği fırsatlardan sonuç alamazken, karşılaşma başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, üst üste ikinci beraberliğini aldı ve puanını 5'e yükseltti.

Maçı Şeref Tribünü'nde izleyen Başkan Ali Koç, moral vermek için de yedek kulübesinin arka bölümüne kadar indi.

TÜRK TELEKOM'DA YENİLMEZLİK 6 SEZONA ÇIKTI



Fenerbahçe, ligde son 6 sezondur deplasmanda rakibine boyun eğmedi.



Sarı-lacivertiler, söz konusu dönemde Galatasaray'la oynadığı 6 karşılaşmanın 1'ini kazanırken, 5'inden beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu müsabakalarda kalesinde 2 gol görürken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.



Söz konusu dönemdeki 6 karşılaşmadan 4'ü ise 0-0'lık sonuçla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

Tanzanyalı santrfor, maçın 65. dakikasında Mame Thiam'ın yerine oyuna dahil oldu.

EROL BULUT'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray karşısında 5 değişiklik hakkından sadece 3'ünü kullandı.

Genç teknik adam, oyundan Ozan Tufan, Deniz Türüç ve Thiam'ı alırken, bu oyuncuların yerine Ferdi Kadıoğlu, Mbwana Samatta ve Mert Hakan Yandaş'ı oyuna dahil etti.

Öte yandan teknik direktör Erol Bulut, 90+5. dakikada hakeme yoğun itirazdan sarı kart gördü.