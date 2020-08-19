Fenerbahçe Sinan gümüş'le anlaştı
Fenerbahçe geçen yıl Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Genoalı Sinan Gümüş'le 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Sinan Galatasaray'da uzun yıllar forma giymişti.
Fenerbahçe transferde hız kesmedi.
Sarı-Lacivertliler Mert Hakan Yandaş, Caner, Gökhan, Novak, Thiam'dan sonra golcü futbolcu Sinan Gümüş'le de anlaştı. Fenerbahçe geçen yıl Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Genoalı Sinan Gümüş'le 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Sinan Galatasaray'da uzun yıllar forma giymişti.
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