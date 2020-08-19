Fenerbahçe Sinan gümüş'le anlaştı

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 17:36

Fenerbahçe transferde hız kesmedi.

Sarı-Lacivertliler Mert Hakan Yandaş, Caner, Gökhan, Novak, Thiam'dan sonra golcü futbolcu Sinan Gümüş'le de anlaştı. Fenerbahçe geçen yıl Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Genoalı Sinan Gümüş'le 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Sinan Galatasaray'da uzun yıllar forma giymişti.

