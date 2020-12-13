Fenerbahçe taraftarına önerisi olan var mı?

13 Aralık 2020 Pazar, 11:57

2018 seçimlerinde Ali Koç’u başkan yapan da taraftardır, Aykut Kocaman ile yolları ayıran da taraftardır, Ersun Yanal’ı getiren de taraftardır.

Tüm bu kritik kararları alan Fenerbahçe taraftarı belki de son yıllarda ilk kez hiçbir şeye karışmadı, konuşmadı. Geçen sezon Ersun Yanal’ın gönderilmesiyle başlayan süreçte Fenerbahçe taraftarı, yönetimin yaptığı her şeye destek çıktı. Yeni hoca arayışlarını sürdüren kulübe ne “Şu ismi alın” dedi ne “Bu hocayı istemiyoruz” diye baskı yaptı. Fenerbahçe ligin flaş takımının hocası olan Erol Bulut’u getirdiğinde taraftardan yoğun bir itiraz sesi duyulmadı.

Şu ana kadar gelinen süreçte taraftar oyundan doğal olarak memnun değil. Kimsenin taraftara puan durumunu gösterme hakkı da yok. Fenerbahçe taraftarı içeride 3 maç kaybederek, derbi kazanamayarak puan durumuna bakmaz. Fenerbahçe’nin genlerinde iç saha ve derbi vardır.

Peki tüm bunlardan sonra Fenerbahçe taraftarına bir önerisi olan var mı? Aziz Yıldırım varken “20 yıldır başınızdan bir başkanı gönderemediniz” diyenler, Aykut Kocaman varken “Savunma futbolundan(?) kurtulamadınız” diyenler çözümü Ersun Hoca’nın gelmesinde arayanlar, bu sefer Fenerbahçe taraftarına ne gibi bir öneri verecekler? Başkan mı gitsin, hoca mı istifa etsin, kadro mu baştan aşağı yenilensin?



