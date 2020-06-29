Fenerbahçe Teknik Direktörlüğü için flaş iddia

Başakşehir'i şampiyonluğa oynatan Okan Buruk'un Fenerbahçe ile adı anılıyor.

cumhuriyet.com.tr
29 Haziran 2020 Pazartesi, 00:01
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Başakşehir'i şampiyonluğa oynatan Okan Buruk'un Fenerbahçe ile adı anılıyor. 

Dünkü Başakşehir-Galatasaray maçında tribünde yankı bulan bu iddia Başakşehir tarafından doğrulanmadı.

Başakşehir'in Okan Buruk ile yol ayrımına gelmesi halinde Erol Bulut'a teklif götürmesi bekleniyor.

Kaynak: Beyaztv


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