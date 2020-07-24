Fenerbahçe teknik direktörünü buldu!

24 Temmuz 2020 Cuma, 17:43

Ersun Yanal’ın istifasının ardından hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, pandemi nedeniyle lige verilen arada takımın başına geçici olarak alt yapı koordinatörlüğü için anlaştığı Tahir Karapınar’ı getirmişti. Fenerbahçe’nin başında 8 maça çıkan Tahir Karapınar, 3 galibiyet 1 beraberlik 4 de yenilgi aldı. Ligin 33. haftasında Beşiktaş’a mağlup olan Fenerbahçe’nin sezonu yedinci sırada tamamlaması kesinleşti.

Seçildiği günden bu yana sportif başarı yakalayamayan Ali Koç ve yönetiminin, yeni sezon planlamasında sportif direktörlüğe Emre Belözoğlu’nu getirmesi kesinleşmişken, teknik direktörlük için de Alanyaspor’un genç hocası Erol Bulut ile anlaştığı iddia edildi.

Süper Lig’de, Başakşehir’de yardımcı antrenör olarak mesaiye başlayan genç teknik adam sırasıyla Yeni Malatyaspor ve Aytemiz Alanyaspor’u çalıştırdı. Yeni Malatyaspor’un başında 45 maça çıkan Erol Bulut, 1,45 puan ortalaması yakaladı. Malatyaspor’un ardından Alanyaspor’un başına geçen genç teknik adam, 42 maçta 1,79 puan ortalamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig’de, Galatasaray’ın ardından altıncı sırada bulunan Akdeniz ekibinin Avrupa Ligi iddiası sürerken, Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaşacak.

ANLAŞMA 1+3 YIL

Erol Bulut’un, Türkiye Kupası’nı kazanarak Alanyaspor’a kupa ile veda etmek istediği öğrenildi. Genç çalıştırıcının Fenerbahçe ile 1+3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Anlaşmanın 1+3 yıl olmasının sebebi, Fenerbahçe'nin 2021 mayıs ayında yapacağı olağan kongrede Ali Koç'un kazanamama ihtimalini göz önünde bulundurması. Koç'un kongreyi kazanamaması durumunda Erol Bulut'un geleceği hakkında kararı yeni yönetimin vermesi düşünülüyor. Koç'un kongreyi kazanması durumunda ise opsiyonunun otomatik olarak uzatılmasına kesin gözle bakılıyor.



