Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıklandı

03 Eylül 2021 Cuma, 13:07

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yönelik bilgilendirme yayımladı. Bilgilendirmede Teknik Direktör Viter Pereira ile yapılan görüşmeler doğrultusunda takıma yeni katılan Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha'nın UEFA A listesine eklendiği bildirdi.

Sakatlığı nedeniyle Serdar Dursun UEFA listesine eklenmezken; Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B listesine alındığı bildirildi.

Fenerbahçe, transfer sezonunun biteceği tarih olan 8 Elül 2021 tarihine de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.







