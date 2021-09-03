Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıklandı

Fenerbahçe, bu sezon oynayacağı UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Listede yeni transferlerin birçoğu bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
03 Eylül 2021 Cuma, 13:07
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıklandı
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Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yönelik bilgilendirme yayımladı. Bilgilendirmede Teknik Direktör Viter Pereira ile yapılan görüşmeler doğrultusunda takıma yeni katılan Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha'nın UEFA  A listesine eklendiği bildirdi. 

Sakatlığı nedeniyle Serdar Dursun UEFA listesine eklenmezken; Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B listesine alındığı bildirildi.

Fenerbahçe, transfer sezonunun biteceği tarih olan 8 Elül 2021 tarihine de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

 




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