Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıklandı
Fenerbahçe, bu sezon oynayacağı UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Listede yeni transferlerin birçoğu bulunuyor.
Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu UEFA Avrupa Ligi kadrosuna yönelik bilgilendirme yayımladı. Bilgilendirmede Teknik Direktör Viter Pereira ile yapılan görüşmeler doğrultusunda takıma yeni katılan Diego Rossi, Min-Jae Kim, Max Meyer, Mergim Berisha'nın UEFA A listesine eklendiği bildirdi.
Sakatlığı nedeniyle Serdar Dursun UEFA listesine eklenmezken; Fatih Şanlıtürk, Arda Güler ve Melih Bostan UEFA B listesine alındığı bildirildi.
Fenerbahçe, transfer sezonunun biteceği tarih olan 8 Elül 2021 tarihine de Teknik Direktör Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusunda en az bir ve yüksek olasılıkla birden fazla pozisyon için de transfer çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 3, 2021
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