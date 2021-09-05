Fenerbahçe ve Galatasaray, ortak paylaşımla milli sporcuları kutladılar

Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medyada ortak paylaşım yaparak, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de altın madalya kazanan Elis Özbay ve Mervenur Uslu'yu kutladı.

cumhuriyet.com.tr
05 Eylül 2021 Pazar, 17:35
Fenerbahçe ve Galatasaray, ortak paylaşımla milli sporcuları kutladılar
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Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Elis Özbay ile Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Mervenur Uslu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de altın madalya kazandılar. 

Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medyadan yaptıkları ortak bir paylaşımla, iki sporcuyu kutladılar.

Ezeli rakipler, "Elis Özbay ve Mervenur Uslu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de altın madalya kazandı! Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz! " notunu düştüler.


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