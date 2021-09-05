Fenerbahçe ve Galatasaray, ortak paylaşımla milli sporcuları kutladılar
Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medyada ortak paylaşım yaparak, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de altın madalya kazanan Elis Özbay ve Mervenur Uslu'yu kutladı.
Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Elis Özbay ile Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Mervenur Uslu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de altın madalya kazandılar.
Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medyadan yaptıkları ortak bir paylaşımla, iki sporcuyu kutladılar.
Ezeli rakipler, "Elis Özbay ve Mervenur Uslu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de altın madalya kazandı! Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz! " notunu düştüler.
Kulübümüz sporcusu Elis Özbay ve @GalatasaraySK sporcusu Mervenur Uslu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de altın madalya kazandı!— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 5, 2021
???? Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz! pic.twitter.com/4MAHlKFlVx
Kulübümüz sporcusu Mervenur Uslu ve @Fenerbahce sporcusu Elis Özbay, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası’nda Hafif Kilo Ümit Kadınlar İki Çifte'de altın madalya kazandı!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 5, 2021
???? Ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı kutluyoruz! pic.twitter.com/iS0DmTGHT7
Video Haberler
- Erdoğan'ın bu anı sosyal medyada gündem oldu
- Bakan Murat Kurum açılış için acele edince, Erdoğan...
- Kadınların fotoğraflarını çeken tacizciye meydan dayağı
- Erdoğan'ı şaşkına çeviren an: Ulan oğlum bu ne hal?
- Bisikletli gençlerin kazası kamerada; 2 yaralı
- Tekirdağ'da yük treni minibüse çarptı: 6 ölü
- Gazeteci böyle çelme taktı! İşte o anlar
- Oğlunun sünnet düğününde gelinlik giydi
- 2 günde 2. hortum paniği
- Konyaaltı sahiline ilişkin çarpıcı araştırma sonuçlandı
En Çok Okunan Haberler
- AKP VE MHP'ye 'TÜİK' şoku
- Erdoğan'ı kızdıracak sözler
- Sigara paketlerinde yeni dönem
- Guidetti'den Avrupa üçüncülüğü sonrası ilk demeç
- Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dikkat çeken anlar
- İYİ Parti'de deprem
- Kâbil Havaalanı’ndaki ısrar neden?
- Erdoğan'ın okul arkadaşına ihale üstüne ihale
- Bayraktar'dan manidar paylaşım
- Akşener'den Filenin Sultanları'na büyük destek!