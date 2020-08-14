Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra Trabzonspor'da da pozitif vaka!

14 Ağustos 2020 Cuma, 13:31

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan futbol takımlarında koronavirüs patlaması yaşanıyor.

Fenerbahçe'de 1 futbolcu ve 1 teknik adamdan sonra Galatasaray'da da sabah saatlerinde bir oyuncunun testi pozitif çıkmıştı.

Öğle saatlerinde ise Trabzonspor'dan da bir pozitif haberi geldi.Trabzonspor’da 1 futbolcunun koronavirüs belirtilerini hissetmesi nedeniyle yapılan testin sonucunda sonuç pozitif çıktı. Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu, ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi. Trabzonspor’da 17 Ağustos tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerde toplanacak futbolcular için ise aynı gün gruplar halinde koronavirüs testi yapılacak.



