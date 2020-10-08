Fenerbahçe yağmur altında çalıştı
Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yağmur altında yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yağmur altında yaptığı çalışmalarla sürdürdü.
Süper Lig’in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.00’de başladı. İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başlandı. Toplu kondisyon çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanda Gökhan Gönül ve Sosa takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu Diego Perotti’nin de tedavisine devam edildi.
Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.
En Çok Okunan Haberler
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar
Video Haberler
- Kadıköy'de hareketli anlar! Linçten polis kurtardı
- Köpek balığı ile burun buruna geldi! Korku dolu anlar
- Yavru kedinin kurtarılma anı kamerada
- Antalya’da havalimanı yolu üzerinde ceset şoku!
- A Haber'in kurgu haberi sosyal medyanın diline düştü
- Üniversitelerde eğitim başlayacak mı? İşte o açıklama
- Tünel çıkışında otomobil ineğe böyle çarptı
- İstanbul’da korku dolu anlar kamerada
- Kaynanamı öldürecektim, kısmet kayınpederimeymiş
- İzmir'de ortalık savaş alanına böyle döndü!
En Çok Okunan Haberler
- AYM Başkanı'ndan 'Özel af' çıkışı
- Akşener'den, İYİ Parti'de yaşanan krize karşı hamle
- RTÜK’ten Halk TV'ye yine ceza!
- Komşuları Özgü Namal'ın eşinin ölümünün ardından konuştu
- AKP'li Mehmet Metiner'den Ayhan Bilgen açıklaması
- Menzil Bakanlığı’nın Recep Abisi
- Muğla’da talan kapısı açıldı
- Kırgızistan’da Neler Oluyor?
- Akşener'in basın danışmanı Murat İde serbest bırakıldı
- Mahkemeden Ankaralılara müjde gibi karar