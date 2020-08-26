Fenerbahçe yarım sahada gol çalıştı
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdürüyor.
18 Ağustos'ta başladığı Topuk Yaylası kampında günde çift antrenman yapan Sarı lacivertliler, sabah 10.30'da basına açık idman gerçekleştirdi. Yeni transferler Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Thiam ve Novak da çalışmada yer aldı. Vedat Muriç ve Tolgay Arslan ise sakatlıkları sebebiyle antrenmana çıkmadı.
İdmana ısınma koşusunun ardından pas çalışması ile başlayan Sarı-lacivertliler, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Nabil Dirar ise ağrıları nedeniyle takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi. Maçta gol çalışması yapıldı.
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