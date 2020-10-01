Fenerbahçe yeni golcüsünü resmen duyurdu

01 Ekim 2020 Perşembe, 15:11

Fenerbahçe geçen yıl Alanyaspor'da oynayan Senegalli Papis Cisse ile anlaştığını Gülen Gözler filmindeki Pilot Vecihi karakteri ile duyurdu.

Fenerbahçe, Senegalli forvet Papiss Cisse ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Cisse'ye hoş geldin derken, çubuklu formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" ifadesi kullanıldı. 35 yaşındaki golcü ise kulüp televizyonuna konuşurken şunları kaydetti:

"Herkese teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Anlaşma tamamlandı. Artık Fenerbahçeliyim ve çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarı beni beklesin ve görsün. Beklentilerini karşılamak ve takıma yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızı mutlu etmek için gerçek bir aile gibi birlikte çalışacağız."

