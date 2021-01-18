Fenerbahçe’de 10 eksik
Sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Kemal Ademi, Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz’ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ile Caner Erkin, takımını yalnız bıraktı.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü maçına 10 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Sinan Gümüş, Diego Perotti, Ferdi Kadıoğlu, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Kemal Ademi, Gökhan Gönül ve Ömer Faruk Beyaz’ın yanı sıra cezalı durumdaki Mert Hakan Yandaş ile Caner Erkin, takımını yalnız bıraktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, ligde oynanan BB Erzurumspor maçına göre 4 farklı isimle MKE Ankaragücü maçına çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; Caner Erkin, Mert Hakan, Sinan Gümüş ve Sadık Çiftpınar yer almazken yerlerine ise Serdar Aziz, Novak, Valencia ve Samatta görev aldı. Bulut, Ankaragücü maçına şu 11’le çıktı:
“Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Novak, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta.”
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