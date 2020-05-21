Fenerbahçe'de 12 Haziran hazırlığı

21 Mayıs 2020 Perşembe, 15:15

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertliler Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmayla hazırlıklarına devam etti. Oyuncular idmana 4'erli ve 5'erli gruplar halinde dinamik ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı. Antrenman pas ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.