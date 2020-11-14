Fenerbahçe'de 14 oyuncu koronavirüs

14 Kasım 2020 Cumartesi, 16:29

Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı'nda koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde yapılan koronavirüs testinde 14 sporcu ve 4 teknik ve idari personelde pozitif sonuç çıktığı duyuruldu.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada, “Kulübümüz daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo kadın basketbol takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu kamuoyuna duyurulmuştu.Yeni test sonuçlarına göre A takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçları pozitif olduğu netleşmiştir. Fenerbahçe Gelişim takımımıza tanı testlerine göre de; Gelişim takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir.“ denildi.