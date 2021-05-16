Fenerbahçe'de 6 teknik adam 52 futbolcu!

16 Mayıs 2021 Pazar, 15:00

Süper Lig’de 2020-21 sezonu geride kalırken, Fenerbahçe ligi 82 puanla 3’üncü sırada bitirdi. Son yıllarda inişli çıkışlı bir grafik sergileyen sarı-lacivertliler, şampiyonluk yolunda önemli kayıplar yaşayarak mutlu sona ulaşamadı.

2018 yılında büyük umutlara göreve gelen Başkan Ali Koç, ekonomik olarak kulübü rahata ulaştırsa da sportif anlamda istenilen yere gelinemedi.

6 TEKNİK ADAM

Fenerbahçe’de Ali Koç’un göreve geldiği 2018-19 sezonundan bu yana 6 teknik adam görev aldı.

2018-19 sezonu başında Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu’nun göreve geldiği Fenerbahçe’de ayrılık fazla uzun sürmedi. Alınan başarısız sonuçların ardından 15 hafta sonra Cocu’nun grevine son verilirken yerine yardımcı antrenör Erwin Koeman getirildi. İlk devreyi Koeman’la tamamlayan sarı-lacivertli ekip, sonrasında Ersun Yanal ile devre arasında anlaşıldı. 1 Mart 2020’de Yanal ile de yollar ayrılırken yerine Haziran ayında Tahir Karapınar getirildi. Ali Koç, 2020-21 sezonu başında Aytemiz Alanyaspor’dan ayrılan Erol Bulut’a görevi teslim etti. Bulut’un ayrılmasının ardından ise kulüpte sportif direktörlük görevi üstlenen Emre Belözoğlu devreye girerek Futbol A Takım Direktörlüğü’ne getirildi.

Fenerbahçe son 3 yılda hiçbir sezonu tek bir teknik adamla tamamlama başarısı gösteremedi.

Sarı-lacivertli ekibe büyük umutlarla getirilen Erol Bulut da çare olmadı. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak görev verilen Erol Bulut, 34 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik, 8 de mağlubiyet yaşadı. İç sahada yaşanan başarısızlıklar sonucunda Fenerbahçe kariyerinde de sona gelen Erol Bulut, 25 Mart’ta kulüple yollarını ayırdı.

Erol Bulut’un ardından sportif direktör Emre Belözoğlu, kolları sıvayarak Futbol A Takım Direktörü olarak sahaya indi. Sarı-lacivertli ekibin başında 10 maçta görev alan Belözoğlu, 7 galibiyet 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet yaşadı.

3 SEZONDA 52 TRANSFER

Fenerbahçe, Ali Koç yönetimindeki 6 transfer döneminde toplamda 52 oyuncuyu renklerine bağladı. Cocu, Yanal ve Bulut’un istekleri ve yönetimin talepleri doğrultusunda takıma takviyeler yapılırken, kadro şişkinliği ise düşünülmedi. Ekibe dahil edilen futbolcuların yanında sportif açıdan başarısız bir görüntü sergileyen Fenerbahçe’de taraftarlar ise en mutsuz dönemlerini geçirdi. 2018-19 sezonunda 16, 2019-20 sezonunda 14 ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip, bu sezon ise 22 oyuncuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekibe bu sezon dahil olan isimler şöyle: “Samatta, Perotti, Thiam, Barış Sungur, Sosa, Novak, Cisse, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Valencia, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Sinan Gümüş, İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Kemal Ademi, Lemos, Pelkas, Nazım, Szalai, Tisserand, İrfan Can Kahveci.”

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla gelen Mesut Özil, bekleneni veremedi. Sarı-lacivertli ekibin 3,5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil, toplamda 11 maçta görev alabildi. Fenerbahçe’ye geldikten sonra maç eksikliği sebebiyle, sonrasında ise yaşadığı şanssızlıklar ile görev alamayan Özil, istenilen performansı da gösteremedi.

Başkan Ali Koç sayeside Koç Grubu bünyesinde yer alan Tüpraş, Aygaz, Avis ve Beko’dan gelen sponsorluk ücretleri kulübe kaynak sağladı. Ali Koç daha önce ise kulübe 50 milyon Dolar hibe etmişti.