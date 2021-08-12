Fenerbahçe'de altyapı futbolcuları, Buse Naz Çakıroğlu ile bir araya geldi

12 Ağustos 2021 Perşembe, 15:44

Fenerbahçe Kulübünde altyapı futbolcuları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bir araya geldi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bulunan boks şubesinde düzenlenen etkinliğe, yönetim kurulu üyesi İlker Dinçay, boks şubesi sorumlusu Selahattin Atasever, futbol akademisi genel koordinatörü Tahir Karapınar ile futbol akademi antrenörleri ve altyapı takımlarının teknik ekibi ile futbolcuları katıldı.



Fenerbahçe'nin milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu ile kısa bir süre sohbet eden futbolcular, daha sonra 25 yaşındaki sporcuya çiçek takdim etti.

Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.

