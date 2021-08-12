Fenerbahçe'de altyapı futbolcuları, Buse Naz Çakıroğlu ile bir araya geldi
Fenerbahçe'de başkandan sonra altyapı futbolcuları, olimpiyat ikincisi milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile buluştu.
Fenerbahçe Kulübünde altyapı futbolcuları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu ile bir araya geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde bulunan boks şubesinde düzenlenen etkinliğe, yönetim kurulu üyesi İlker Dinçay, boks şubesi sorumlusu Selahattin Atasever, futbol akademisi genel koordinatörü Tahir Karapınar ile futbol akademi antrenörleri ve altyapı takımlarının teknik ekibi ile futbolcuları katıldı.
Fenerbahçe'nin milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu ile kısa bir süre sohbet eden futbolcular, daha sonra 25 yaşındaki sporcuya çiçek takdim etti.
Etkinlik, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Video Haberler
- Baz istasyonunun çökme anı saniye saniye kaydedildi
- İnşaat işçisi çatıda asılı kaldı
- Akbelen'de yürütmeyi durdurma kararı
- Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta acil yardım çağrısı
- Aileler arası silahlı kavga: Baba öldü, 2 oğlu yaralı
- Kendisine dert yanan çiftçiye böyle karşılık verdi
- Söke'de facianın eşiğinden dönüldü
- Fotokapana yakalanan kaçak avcılara ceza
- Bucak yangını 21 saatte kontrol altına alındı
- Pandaların oyunu ilgi topladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'ın katıldığı yayında prompter ve suflör detayı
- Meteoroloji uyardı! Çok şiddetli yağış geliyor
- Kulede toplu Seks buluşması
- Ilıcalı yıllardır jüri yapmak istediği ismi ikna etti
- Erdoğan'ın danışmanından tuhaf 'göçmen' yorumu
- Altındağ'da Suriyelilerin ev ve iş yerlerine saldırı
- Memur ve memur emeklisi zam teklifi belli oldu
- ‘Gardırop Erdoğancılığı’ ve ‘reisçilik putu’
- Bakan'dan emekli askerlere ‘susun’ talimatı
- Bir döneme damgasını vuran ünlü oyuncu yaşamını yitirdi