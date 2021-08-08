Fenerbahçe'de Arda Güler, Dinamo Zagreb'den ödül aldı
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler, sarı-lacivertlilerin Hırvatistan'da katıldığı turnuvada "en iyi oyuncu" ödülünü aldı.
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler, sarı-lacivertli kulübün U19 takımının Hırvatistan'da katıldığı 18. Uluslararası Memorial Mladen Ramljak Futbol Turnuvası'nın en iyi oyuncusu seçildi.
Turnuvada ev sahibi Dinamo Zagreb'e karşı bir gol kaydeden genç oyuncu, organizasyonda "En değerli oyuncu" ödülünü aldı.
Sarı-lacivertliler; Dinamo Zagreb, Maribor ve Odense'nin bulunduğu grupta üçüncü sırayı alırken, turnuvanın "Fair-play takımı" seçildi.
Arda Güler, turnuva sonrasında sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hırvatistan’da katıldığımız Memorial Mladen Ramljak Turnuvası’nda çok güzel tecrübeler kazandık. Herkesin emeğine sağlık. Ayrıca turnuvanın 'En İyi Oyuncusu' seçildiğim için çok mutluyum."
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