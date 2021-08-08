Giresunspor - Fenerbahçe maçını yayınlayacak kanal belli oldu
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Türkiye’nin dijital platformu D-Smart, maç yayınlarına devam ediyor.
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni ekiplerinden GZT Giresunspor ile hazırlık maçında karşılaşacak.
Çotanak Spor Kompleksi’nde yarın oynanacak karşılaşma saat 20.00’da başlayacak ve bu mücadele D-Smart ve futbolseverlerin her yerde izleyebilmesi için D-Smart GO’dan takip edilebilecek. İki takımın yeni transferlerinin sahne alacağı mücadele lig öncesi son prova olacak.
Saat 20.00’deki maçın öncesi ve sonrası da özel röportajlar ve yorumlar D-Smart ve D-Smart GO’dan ekranlara gelecek.
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