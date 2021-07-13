Fenerbahçe'de Attila Szalai idmana çıktı
Macaristan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Szalai, sarı-lacivertli ekipte sezon öncesi ilk kez idmanda yer aldı.
Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai, yeni sezon hazırlıklarında ilk kez idmana çıktı ve takımla çalışmaya başladı.
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü tek idmanla tamamladı. Teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 17.00'de başlayan idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenman; ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları ile devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Macaristan Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Szalai, sarı-lacivertli ekipte sezon öncesi ilk kez idmanda yer aldı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen 23 yaşındaki savunmacı, daha sonra Topuk Yaylası kampına katıldı. Szalai, idmanında takımla çalıştı.
Fenerbahçeli taraftarlar, antrenmana yoğun ilgi gösterdi. Takımlarına meşale ve tezahüratlarla destek olan 500'e yakın taraftar, daha sonra antrenmanı tribünlerden takip etti.
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