Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi
Fenerbahçe, 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçiminin İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.
Fenerbahçe Spor Kulübü resmi sitesinden Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihlerinin güncellendiğini duyurdu.
Fenerbahçe yapılan açıklamada, "12.05.2021 Tarih ve 2021/15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilki 29-30 Mayıs 2021, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikincisi 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Kulübümüz Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın; 16 Mayıs 2021 tarihinde T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından tüm il valiliklerine gönderilen “Kademeli Normalleşme Tedbirleri” konulu genelge kapsamındaki yasaklar nedeniyle anılan tarihlerde gerçekleştirilemeyeceği anlaşılmıştır." denildi.
Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın gündem maddelerini görüşmek üzere 05-06 Haziran 2021 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmaksızın 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde aynı yer ve saatte yapılacağını bildirdi.
Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı tarihleri güncellendi.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 18, 2021
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