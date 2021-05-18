Fatih Altaylı: UltrAslan Galatasaray'a bulaşmış bir virüstür

Futbol yorumcusu Uğur Karakullukçu'nun ultrAslan tarafından saldırıya uğradıklarını açıklamasının ardından, Fatih Altaylı katıldığı bir canlı yayında, "ultrAslan Galatasaray'a bulaşmış bir virüstür" açıklamalarında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 10:09
Fatih Altaylı: UltrAslan Galatasaray'a bulaşmış bir virüstür
Abone Ol google-news

Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de UltrAslan'ın Uğur Karakullukçu'ya saldırması hakkında açıklamalarda bulundu:

"Bunlar mafyalaşmış bir grup. Sedat Peker'le kol kola gezen adamlar. Bir çakal grubu. Bunlarla bizim değil, devletin mücadele etmesi lazım. UltrAslan Galatasaray'a bulaşmış bir virüstür. Bu virüs başlangıçta zararsız gibi görünse de, daha sonra kendi içinde mutasyon geçirerek çok tehlikeli ve bulaşıcı bir hale gelmiştir. Bu virüsten Galatasaray'ı temizlemek lazım! Ama ben hiçbir yönetim kurulu üyesinde bu cesareti görmüyorum."

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan'ın son dönemdeki açıklamalarını eleştiren Uğur Karakullukçu, UltrAslan taraftar grubundan 3 kişinin saldırı girişimine uğradıklarını açıklamıştı.

Uğur Karakullukçu yayında, "Siz kim oluyorsunuz da Fatih Terim için 'biz getirdik' dersiniz. Şimdi de şampiyonluk şansı varken hocayı istifaya davet ediyorsunuz" demişti.



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler