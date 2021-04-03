Fenerbahçe basketbol takımında büyük kayıp!
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Igor Kokoskov, Vesely'nin sakatlığının üzücü olduğunu söyledi.
THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında sahasında İspanyol ekibi Barcelona'ya 82-73 yenilen Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely'nin sakatlığı üzdü. Maçın 6. dakikasında ikili mücadelede düşen ve ayağı burkulan Vesely'nin durumu netleşmedi. Mücadelenin ilk çeyreğinde sakatlanarak oyundan çıkan Jan Vesely hakkında da konuşan baş antrenör Kokoskov, "Altı dakika oynadı. Çok önemli ve değerli bir oyuncu. Şu an için söylenecek bir şey yok. Yapılacak kontrolden sonra durumu belli olacak." dedi.
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