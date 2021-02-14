Fenerbahçe'de Caner'e 'sakin ol' uyarısı

Maç bitiminde Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Caner, "Anlık tepki.." diyince ortam yumuşadı. Caner, teknik direktör Erol Bulut'tan da yanlış anlaşılma adın özür diledi.

cumhuriyet.com.tr
14 Şubat 2021 Pazar, 10:42
Fenerbahçe'de Caner'e 'sakin ol' uyarısı
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Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük – Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınırken tepki gösterdi. Müsabakanın 82. dakikasında yerini Marcel Tisserand'a bırakan Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek kenara gelirken tepki verdi. Maç bitiminde Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun görüştüğü Caner, "Anlık tepki.." diyince ortam yumuşadı. Caner, teknik direktör Erol Bulut'tan da yanlış anlaşılma adın özür diledi.


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