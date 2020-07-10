Fenerbahçe'de çok konuşulacak teknik direktör iddiası

10 Temmuz 2020 Cuma, 09:11

Fenerbahçe'de ilginç bir teknik direktör seçimi iddiası ortaya atıldı.

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon takımın başında kim olacağı konusu hala netlik kazanmadı.

Manuel Pellegrini ile Erol Bulut arasında kalan sarı lacivertli yönetimde, Şilili teknik adamın Real Betis'e 3 yıllık imza atmasının ardından Erol Bulut isminin ağır bastığı iddia ediliyor.

Başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların Erol Bulut'u işaret ettiği öne sürülmüştü. Ancak Ali Koç'un tarif ettiği yerli teknik direktörün eski Galatasaray futbolcusu, şimdilerde de Başakşehir'i şampiyonluğua taşıyan Okan Buruk olduğu iddia edildi. Okan Buruk'un, Emre Belözoğlu ile çok yakın arkadaş olduğu biliniyor.