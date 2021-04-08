Fenerbahçe'de çok tartışılan Pelkas kararı

08 Nisan 2021 Perşembe, 20:03

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Emre Belözoğlu, Yeni Malatya deplasmanında Yunan yıldız Pelkas'ı ilk 45 dakika kulübede bekletti, 2. yarıda sahaya sürdü.

İrfan'ı ilk 11 oynatan Emre Belözoğlu, ikinci yarıda Pelkas'a şans tanıdı.

1-1 biten ilk bölüm sonrası sosyal medyada Emre Belözoğlu'nun kararı tartışıldı.

DURAN TOP USTASI

Fenerbahçe duran toplardan gol bulmaya devam ediyor. Santrfor Valencia’nın Yeni Malatyaspor’a attığı gol sarı lacivertlilerin bu sezon duran toplardan bulduğu 23. golü olarak kaydedildi.

