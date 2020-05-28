Fenerbahçe’de dayanıklılık çalışması
Fenerbahçe Riva tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Sarı Lacivertliler antrenmanda dayanıklılık koşuları yaptı
Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.
Saat 17.30’da ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmasıyla devam etti. 3’erli takım halinde yapılan çift kale maçların ardından idman, dayanıklılık koşusuyla sona erdi.
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