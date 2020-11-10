Fenerbahçe'de değişim rüzgarları
Fenerbahçe’de Erol Bulut, Konyaspor yenilgisinin faturasını takımına keserken değişim için kolları sıvadı.
İlk 11’de revizyon planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yedek oyunculara şans vermeyi düşünüyor. Milli ara sonrası Diego Perotti, Mert Hakan, Sinan, Novak ve Nazım’ın idman performansı belirleyici olacak.
Fenerbahçe’de Erol Bulut, Konyaspor yenilgisinin faturasını takımına keserken değişim için kolları sıvadı. Karşılaşma sonrası “Milli ara sonrası kimler değişecek kimler değişmeyecek göreceğiz” sözleriyle mesajı veren Fenerbahçe teknik patronu, Gençlerbirliği maçına alternatif bir kadro ile çıkmak için plan yapıyor. Bulut, geniş kadrosundaki oynama isteği üst düzeyde olan isimleri idman performansına göre sahaya sürmeyi düşünüyor.
Öncelik ön alan yaratıcılığında. Valencia, Thiam ve Gökhan gibi isimler yedek kulübesine çekilirken Mert Hakan, Sinan Gümüş, Novak ve Nazım Sangare gibi isimlerin de idman verilerine göre formayı kapması gündemde. Sakatlıktan çıkan ve form tutmaya başlayan Perotti de ilk 11'in en önemli adaylarından. Ferdi, Erol Bulut'un alternatif kadrosundaki isimlerden. Sosa ise iyileşince yeniden ilk 11 adayı olacak.
ŞANS BEKLEYEN YEDEKLER
Nazım Sangare 2 Maç 180 Dakika
Filip Novak 2 Maç 42 Dakika
Sinan Gümüş 5 Maç 135 Dakika
Mert Hakan 6 Maç 98 Dakika
Perotti 2 Maç 74 Dakika
Ferdi Kadıoğlu 5 Maç 203 Dakika
Papiss Cisse 5 Maç 135 Dakika
Kaynak: Skor
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