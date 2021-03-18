Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Ozan'a özel ilgi!
Gökhan Gönül bireysel çalışmasını sürdürdü. Erol Bulut, Ozan Tufan'la özel olarak ilgilendi.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Futbolcular, daha sonra pas koordinasyon çalışması gerçekleştirdi ve idmanın basına açık bölümü bu şekilde tamamlandı.
Sarı-lacivertlilerde Sinan Gümüş antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken, Mesut Özil ve Sadık Çiftpınar sakatlıkları sebebiyle idmanda yer almadı. Gökhan Gönül ise bireysel çalışmasını sürdürdü. Erol Bulut, Ozan Tufan'la özel olarak ilgilendi. Bulut, Ozan Tufan'la bir konuşma da yaptı.
Sarı-lacivertliler, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
Video Haberler
- Tahliye kararı verildi
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Meteoroloji'den 'kar' uyarısı
- AKP içinde Ayasofya kavgası
- AB, Türkiye’ye yaptırımları dondurdu
- Bahçeli'den parlamenter sistem açıklaması
- AYM'den HDP'liler hakkında dikkat çeken ihlal kararı
- AKP'den, Ömer Faruk Gergerlioğlu açıklaması
- Kılıçdaroğlu'ndan 'HDP'ye kapatma davası' yorumu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Merve Kavakcı'nın kardeşinden sert yanıt
- Zindaşti’yi tahliye eden hâkime rüşvet davası