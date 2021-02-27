Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Trabzonspor taktiği belli

27 Şubat 2021 Cumartesi, 09:44

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 27. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı bulunan oyunculardan yeni transfer İrfan Can Kahveci antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Sadık Çiftpınar, Mbwana Samatta ve Luiz Gustavo özel program dahilinde antrenmanı tamamladı. Ağrı şikayeti bulunan Serdar Aziz ise dinlendirildi. Mesut ilk 11, İrfan ise hamle oyuncusu olarak oynayacak.

Fenerbahçe, bugün yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.



