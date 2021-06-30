Fenerbahçe'de Fonseca 1 adım önde
Roma teknik direktörü Paulo Fonseca için şartları zorlayan Fenerbahçe kararını vermek üzere.
Teknik direktör arayışındaki Fenerbahçe'de ön plana çıkan isim netleşiyor.
Paulo Fonseca için şartları zorlayan Fenerbahçe kararını vermek üzere. Roma ile kontratı bugün resmen bitecek olan 48 yaşındaki Portekizli hocanın açıklanması bekleniyor. Başkan Ali Koç, Fonseca'nın da aralarında olduğu isimlerle görüşmeleri bizzat yürütürken tarafların el sıkışacağı belirtildi.
‘3-4 TRANSFER’
Kongrede Ali Koç “Kadromuz yüzde 70 hazır, bazı isimleri de transfer edeceğiz” demişti. Bu sözler Fonseca'nın istekleriyle örtüşüyor. Şampiyonluk şartını kabul eden Portekizli teknik adam, kafasındaki plana göre Fenerbahçe'nin eksiklerini belirledi ve takımın temel iskeleti için 4 veya 5 oyuncu alınmasını istedi. Bu konuda da anlaşma sağladıktan sonra Fenerbahçe-Paulo Fonseca birlikteliğinin bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.
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