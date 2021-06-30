Fenerbahçe'de sıkıntılı sezon açılışı
Sezona yarın başlayacak olan Fenerbahçe’de teknik direktör ve transfer belirsizliği sürüyor. Şimdiye kadar iki transfer gerçekleşti.
Fenerbahçe yarın itibarıyla yeni sezona ‘merhaba’ diyecek. Ancak ne teknik direktör belli ne de gidecek ve kalacak futbolcular. Şu ana kadar iki transfer (Serdar Dursun, Caulker) yapıldı. Frey ile Harun Tekin ayrılan isimler. Sarı-Lacivertlilerin elinde kiradan dönenler ve altyapıdan gelen isimlerle birlikte tam 46 sözleşmeli oyuncu bulunuyor. Samandıra ve Dereağzı’nın şartları bu kadar oyuncuyu ağırlamaya müsaade etmiyor. Yeni yapılacak transferlerle birlikte 50’yi aşacak futbolcu sayısının yarı yarıya azalması gerekiyor. Tüm bunların hangi mali şartlarla yapılacağı merak konusu. Görünen o ki Fenerbahçe için sıkıntılı bir süreç başlıyor.
F.BAHÇE BEKO’DA TRANSFERLER
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son iki yılını İspanyol temsilcisi TD Systems Baskonia’da geçiren İtalyan forvet Achille Polonara ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertliler ayrıca Karşıyaka’dan ayrılan Metecan Birsen’le anlaştı.
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