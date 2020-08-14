Fenerbahçe’de futbolcu ve personelin testi negatif

14 Ağustos 2020 Cuma, 16:31

Fenerbahçe’de dün yapılan Covid-19 testleri pozitif çıkan bir futbolcu ve teknik heyet personelinin ikinci test sonuçları negatif çıktı.

Fenerbahçe’de 13 Ağustos günü yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcu ve bir teknik heyet personelinde test sonucu pozitif çıkmıştı. Sarı-lacivertli ekipten bugün yapılan açıklamada sonuçları negatif çıkan futbolcu ve teknik heyet çalışanının tedbir amaçlı izolasyon süreçlerinin devam edileceği belirtildi.



