Fenerbahçe'de gençler sahaya çıkıyor

26 Kasım 2020 Perşembe, 06:00

Yıllardır alt yapıdan futbolcu gelmediğini konuşuyoruz. Aslında öyle yıldızlar çıkıyor ki maalesef onları gören yok. Teknik direktörler göz ucuyla bakıyor gençlere. Hepsi yabancı istiyor. Sadece çok zorda kaldıklarında 18 kişiyi tamamlamak için kadroya alıyorlar. Bazen 3-5 dakika şans verip sonra geldikleri yere gönderiyorlar.

Bugün Sarı-Lacivertlilerde çok sayıda genç, alt liglerde forma giyiyor. Bu çocuklara sahip çıkalım, güvenelim. Onlar geleceğimiz. Sivas Belediye maçında kadroda genç bir isim gördüm. Yaşı 18. Adı Uğur Kaan Yıldız. Uğur’u pür dikkat izlemeye koyuldum. Orta sahanın sağında oynadı. Önündeki Ferdi ile o kadar çok pas alış verişinde bulundular ki, sanki uzun zamandır yan yana oynuyorlardı. Bir an, Dirarlı günler gözümün önüne geldi.

Uğur ve Uğur gibiler varken neden iki yıldır Dirar’a forma verildi? Uğur A takımı oyuncusu gibiydi. Ağabeyleri arasında yabancılık çekmedi, iyi işler yapınca kendine güveni arttı. Aldığı topları olumlu yönde kullandı. 90 dakika sahada kalması hem iyi oyunundan, hem de teknik direktör Erol Bulut’un gence güvenmesinden. Alt yapı hocalarına teşekkür ediyorum. Bulut, Uğur’a önümüzdeki günlerde de sarılsın. Bu çocuğu gözümü kırpmadan Beşiktaş maçına yazardım. Uğur sağbekte de oynuyor. Gökhan’ın yerine şimdiden aday. Bu jenerasyonun arkası gelecek.

Eyüp de Sivas maçında forma şansı buldu. O da gelecek vaad eden isim. Daha sırada bekleyen kaleci Oytun, orta saha Fatih, sol açık Serhat ve stoper Gürkan var. F.Bahçe’nin geleceğini parlak. Unutulmasın ki; inanmak başarının yarısıdır.

SAMATTA ŞOKU

F.Bahçe’de sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilen Samatta, Beşiktaş derbisinde oynamayacak.Öte yandan Fenerbahçe Spor Kulübü, ‘Kadına yönelik şiddetle mücadele günleri’ kapsamında, “Kadına Şiddete Tahammülümüz YOK!” mesajı ile hazırlanan manifestoyu, 18 sporcu, Erol Bulut ve Erkek Voleybol Baş Antrenör Erkan Toğan’ın yer aldığı tweet zinciri ile duyurdu.