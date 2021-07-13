Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe, tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 17:08
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ile yollar ayrıldı
Abone Ol google-news

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'mizin formasını ilk kez 2007 yılında giyen, 10 yıl boyunca 360'tan fazla maçta çubuklumuzu başarıyla taşıyan ve geçtiğimiz sezon kadromuza yeniden dahil olan Gökhan Gönül ile yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Deneyimli oyuncunun, Fenerbahçe formasının hakkını sonuna kadar verdiği vurgulanan açıklamada, "Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Gökhan Gönül." ifadeleri kullanıldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler