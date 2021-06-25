Fenerbahçe'de gözler Cengiz Ünder'de
Leicester'dan Roma'ya geri dönen milli takım yıldızı Cengiz eğer kadroda düşünülmezse Fenerbahçe'ye kiralanabilir.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig’i 3. sırada tamamlayan ve gelecek sezon için kadro takviye çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de Cengiz Ünder’in kiralanması gündeme geldi.
HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK
İddiaya göre, milli futbolcunun adı bazı takımlarla anılsa bile şu ana kadar hiçbir Avrupa ekibinden resmi teklif gelmediği, Fenerbahçe’nin 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Cengiz Ünder’in menajeri Mirsad Türkcan’ın yakın ilişkilerinden dolayı Roma’nın sarı - lacivertli kulübe kolaylık sağlaması söz konusu.
Roma, Cengiz Ünder’in bonservis bedelini de belirledi. İtalyan ekibi, Başakşehir’den 14 milyon Avro’ya satın aldığı Cengiz Ünder için 15 milyon Avro istiyor.
Öte yandan milli futbolcunun ilk tercihi ise Roma’da devam etmek. Geçtiğimiz sezonu Leicester City’de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder, Roma ile kampa katılıp, kendini teknik direktör Jose Mourinho’ya kanıtlamak istiyor.
CENGİZ ÜNDER'İN ROMA VE LEİCESTER'DAKİ PERFORMANSI
23 yaşındaki Cengiz Ünder, 2017'de katıldığı Roma'da 88 maça çıkarken 17 gol atıp 12 asist yaptı. Ünder, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Leicester City'de ise 19 maça çıkarken 2 gol 3 asistlik katkı sağladı.
Kaynak: Ajansspor
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