Fenerbahçe'de 'gözler Emre Belözoğlu'nda

27 Mart 2021 Cumartesi, 20:31

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Bu arada, Erol Bulut'un ekibinde yer alan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın göreve devam edeceği bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 17.00'de yaptığı idman, ilk bölümde salonda core çalışması ile başladı. Bu çalışmanın ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk ve pas çalışmasının devamında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

KRAFT İLE YOLA DEVAM

Diğer taraftan kulüp ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un ekibinde yer alan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın göreve devam edeceği bildirildi. Alman çalıştırıcı için teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun Bulut'u arayarak izin istediği öğrenildi. Erol Bulut'un Belözoğlu'nun talebine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Bunun üzerine Kraft'ın da Bulut ile konuşarak sarı-lacivertlilerde devam kararı aldığı kaydedildi.



