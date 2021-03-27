Fenerbahçe'de 'gözler Emre Belözoğlu'nda
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ikinci antrenmanını yaptırdı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını milli oyuncularından yoksun gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Bu arada, Erol Bulut'un ekibinde yer alan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın göreve devam edeceği bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlu Emre Belözoğlu yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde saat 17.00'de yaptığı idman, ilk bölümde salonda core çalışması ile başladı. Bu çalışmanın ardından sahaya geçen oyuncular, çabukluk ve pas çalışmasının devamında dar alanda yapılan çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı. Fenerbahçe'nin Denizlispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
KRAFT İLE YOLA DEVAM
Diğer taraftan kulüp ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut'un ekibinde yer alan kaleci antrenörü Michael Kraft'ın göreve devam edeceği bildirildi. Alman çalıştırıcı için teknik sorumlu Emre Belözoğlu'nun Bulut'u arayarak izin istediği öğrenildi. Erol Bulut'un Belözoğlu'nun talebine olumlu yanıt verdiği belirtildi. Bunun üzerine Kraft'ın da Bulut ile konuşarak sarı-lacivertlilerde devam kararı aldığı kaydedildi.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- ABD Başkanı Biden'dan Erdoğan'a davet
- İzmir'de şaşkına çeviren olay!
- Sağlık Bakanı Koca'nın 'aşı yasağı' korkusu
- Yol kayboldu! Düzce'de faciadan dönüldü
- Berat Albayrak 'yeni kabinede' iddiası
- Bizde Ayvatoğlu gibi çok adam var
- Çarpıcı anket: İşte yurttaşın tercihi
- Anayasa'nın ilk 4 maddesini hedef aldı
- 4 kentte milletvekili sayısı değişti!
- Zeytinyağı nasıl saklanmalı?