Fenerbahçe'de gözler sahada kulaklar Beşiktaş maçında!
Fenerbahçe kendi sahasındaki son maçında Sivasspor’u ağırlayacak, Sarı-Lacivertliler aynı saatte başlayacak Beşiktaş-Karagümrük maçının sonucunu bekleyecek!
Süper Lig’de Fenerbahçe bu sezon kendi sahasındaki son maçında Demir Grup Sivasspor’u konuk edecek. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak ve beIN Sports 2'den yayınlanacak karşılaşmada Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını Volkan Narinç ve Hakan Yemişken yaparken, Mert Güzenge de 4. hakemlik görevini üstlenecek.
KAZANMAK YETMİYOR
Fenerbahçe sezonun bitimine 2 maç kala lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler zorlu maçı kazanarak Beşiktaş’ın kendi evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı mücadeleden gelecek haberi bekleyecek. Siyah-beyazlıların mağlup olması Fenerbahçe’nin galip gelmesi durumunda bitime 1 maç kala liderliğe yükselecek. İki takımın da kazanması halinde şampiyon son hafta belli olacak. Sarı-lacivertliler puan kaybedip Galatasaray kazanırsa 3. sıraya inecek. Galatasaray ise ikinci sıraya çıkacak.
4 OYUNCU EKSİK
Fenerbahçe’de sezonu kapatan Nazım Sangare dışında tedavileri süren Diego Perotti, Altay Bayındır ve Sadık Çiftpınar forma giyemeyecek. Ağrıları geçen Sinan Gümüş, Mbwana Samatta ve Serdar Aziz direktör Emre Belözoğlu’nun tercih etmesi halinde kadroda yer alabilecek.
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