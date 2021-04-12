Fenerbahçe'de Gustavo ilk kez yedek
Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, sakatlıklar dışında ilk kez Fenerbahçe'de bir maça yedek kulübesinde başladı
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlıklar dışında ilk kez bir maça yedek kulübesinde başladı. Gustavo Türkiye'nin en iyi orta alan oyuncuları arasında gösteriliyor.
Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında arasındaki maçta sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta sahası Luiz Gustavo, sakatlıkları dışında ilk kez müsabakaya yedek kulübesinde başladı. Gustavo daha önce 26 kez kadroda yer alırken bu müsabakaların 25’inde ilk 11’de görev aldı. Sambacı 5 maçı sakatlık ve 1 maçı ise sarı kart cezası sebebiyle kaçırmıştı.
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