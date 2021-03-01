Fenerbahçe'de Gustavo sevinci

01 Mart 2021 Pazartesi, 13:48

Fenerbahçe'nin ligde Hatayspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta sakatlanan ve 6 maç (ligde 4, kupada 2) kaçıran Gustavo, bireysel antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'ye geldiğinden beri en uzun sakatlığını geçiren Brezilyalının yokluğunda Fenerbahçe, ligde oynadığı 4 maçın ikisini kazandı, ikisini de kaybetti.

Sarı Lacivertliler, Galatasaray ve Göztepe'ye yenilirken; Karagümrük ve Trabzonspor maçlarından 3'er puan topladı.