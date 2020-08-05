Fenerbahçe'de Gustavo'ya 'sevindiren' teklif

05 Ağustos 2020 Çarşamba, 07:11

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 6 milyon Avro bonservis bedeli ile Marsilya'dan kadrosuna dahil ettiği Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor.

Fransa'nın güçlü takımı Lyon, Luiz Gustavo transferinde sona geldi. Lyon'un Gustavo transferinde ısrarcı olduğu Brezilyalı futbolcunun da sarı lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Fenerbahçe, yıllık 2.7 milyon garanti ücret alan Luiz Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor. Sarı lacivertliler, Lyon'un 5 milyon Avro'luk ilk teklifini redderken, oyuncuyu aldığı fiyatın altına asla bırakmayacak. Kanarya, Gustavo'nun bonservisi için kapıyı 7-8 milyon Avro'dan açacak.

Gustavo giderse Fenerbahçe'nin harcama limiti yükselecek.