Fenerbahçe'de Gustavo'ya 'sevindiren' teklif
Gustavo giderse Fenerbahçe'nin harcama limiti yükselecek.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon 6 milyon Avro bonservis bedeli ile Marsilya'dan kadrosuna dahil ettiği Luiz Gustavo, Fransa'ya geri dönüyor.
Fransa'nın güçlü takımı Lyon, Luiz Gustavo transferinde sona geldi. Lyon'un Gustavo transferinde ısrarcı olduğu Brezilyalı futbolcunun da sarı lacivertlilerden ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Fenerbahçe, yıllık 2.7 milyon garanti ücret alan Luiz Gustavo'nun maaş yükünden kurtulmak istiyor. Sarı lacivertliler, Lyon'un 5 milyon Avro'luk ilk teklifini redderken, oyuncuyu aldığı fiyatın altına asla bırakmayacak. Kanarya, Gustavo'nun bonservisi için kapıyı 7-8 milyon Avro'dan açacak.
Gustavo giderse Fenerbahçe'nin harcama limiti yükselecek.
Video Haberler
- Beyrut Valisi patlamayı ağlayarak anlattı
- Lübnan'da büyük patlama!
- Kan donduran olay! Sunucuya tecavüz girişimi
- Eczaneye gelip, pompalı tüfekle ateş açtı
- Sosyal medyaya damga vuran isyan: Suları ısındı...
- Adada mahsur kalan 3 denizci böyle kurtarıldı
- Gökdelene yıldırım düşme anı kamerada
- Deprem anı kameralara böyle yansıdı
- Sokak kedisi iki köpeğe birden saldırdı! İşte o anlar
- Canlı yayında çarpıcı iddia! Tarih verdi