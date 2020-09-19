Fenerbahçe'de Hatayspor mesaisi
Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında sahasında konuk edeceği Hatayspor maçının hazırlıklarını, bu sabaha yaptığı idmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig’in 2. haftasında sahasında konuk edeceği Hatayspor maçının hazırlıklarını, bu sabaha yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleşen idman; ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Taktiksel ve bireysel çalışmalarla devam eden idman, aktif dinlenmeye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.
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